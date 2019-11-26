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И снова «Спасатели Малибу»: Памела Андерсон снялась в расстегнутом гидрокостюме

Известная фотомодель стала звездой рекламной съемки на пляже.

И снова «Спасатели Малибу»: Памела Андерсон снялась в расстегнутом гидрокостюме
Памела Андерсон в 52 еще хоть куда! Фото: R4924_italyphotopress

Фанаты американской актрисы Памелы Андерсон горячо обсуждают ее новые фото в Сети. 52-летняя модель снялась в черном гидрокостюме, надетом на голое тело и расстегнутом так, чтобы можно было наблюдать знаменитый бюст дамы.

Конечно же, поклонники тут же вспомнили про ее звездную роль в культовом сериале «Спасатели Малибу», где красавица регулярно появлялась на экране в купальниках и различных нарядах, характерных для экстренных служб.

Как пишет Daily Mail, 26 ноября нестареющая звезда снималась на пляже в Австралии для рекламного ролика местной компании автосервисов Ultra Tune. Сначала Памела позировала, изгибаясь в своем наряде, потом пробежала по песку, позволяя ветру развевать ее золотые локоны. И все это с открытой грудью. Ну, чтобы не выходить из образа сексуальной спасательницы.

Напомним, известная блондинка горазда не только для рекламы. Она все еще снимается в кино, хотя в последние годы больше в роли самой себя. Но в 2018-ом ей досталась роль во французской криминальной комедии «Плейбой под прикрытием». И, конечно же, она повторила свой звездный образ в новом фильме «Спасатели Малибу» с Дуэйном Джонсоном.

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И снова «Спасатели Малибу»: Памела Андерсон снялась в расстегнутом гидрокостюме
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