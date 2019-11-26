Ксения Собчак объяснила, почему ее «не слышно» в политике

На своей странице в Instagram светская львица Ксения Собчак объяснила, почему сейчас о ней «не слышно» в политике. Скандальная телеведущая написала, что после кампании по выдвижению в президенты ей часто задают обидный для нее вопрос: «Почему вы ушли из политики?» Экс-кандидат на место главы государства призналась, что очень хотела бы продолжать строить политическую карьеру, но бюрократическая волокита не дает ей развиваться.

Собчак пояснила, что «Партии перемен», которую она продвигает, ужа два года чинятся различные препоны. Например, скоро ей предстоит суд из-за того, что у Минюста есть претензии к ее уставу.

«А как же партия жила по этому уставу с момента основания? Как по нему я выдвигалась в президенты?» — возмущается известная журналистка.

Но даже устроив очередной съезд партии (а это дорого, признается Собчак) и поменяв устав, Ксения Анатольевна не видит никаких иллюзий по поводу продолжения ее политической карьеры. Поэтому вопросы об этом звучат для нее очень обидно.

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А где бы вы хотели видеть Ксению Собчак: в различных телешоу или в политике?