Ар Келли заставил свою девушку сделать два аборта на дому

Джойселин Сэвэдж прожила с американским певцом четыре не самых лучших года в своей жизни и рассказала о пережитых ужасах.

Последние четыре года девушка состояла в отношениях с музыкантом, если можно назвать этот кошмар отношениями. Как сообщает The Daily Beast, Джойселин в первый раз забеременела еще в 2016 году, но Ар Келли вынудил ее прервать беременность, и более того, довольно изощренным, если не сказать садистским, методом. Мужчина потребовал, чтобы операция проходила не где-нибудь, а у него дома.

По словам Сэвэдж, она жутко испугалась узнав о такой просьбе певца. По словам девушки, Келли не хотел, чтобы операция прошла в больнице, так как боялся, что СМИ узнают об аборте и это повредит репутации исполнителя. Девушка также заявила, что еще одну такую же процедуру она перенесла в 2018 году.

По словам Джойселин, любил артист и распускать руки, однажды она даже была на грани смерти, когда музыкант начал ее душить и не останавливался, пока она полностью не потеряла сознание. И это были вовсе не игры в постели, просто девушка случайно забыла, каким именем Келли просил его называть.

Ар Келли был арестован 12 июля в Чикаго, ему предъявили более десяти не самых приятных обвинений, а спустя несколько дней Джойселин Сэвэдж внезапно выступила в поддержку исполнителя, который принес ей так много зла. В прессе девушку окрестили не иначе как «секс-рабыня Ар Келли».