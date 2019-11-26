ЗВЕЗДЫ

Ар Келли заставил свою девушку сделать два аборта на дому

Джойселин Сэвэдж прожила с американским певцом четыре не самых лучших года в своей жизни и рассказала о пережитых ужасах.

Ар Келли заставил свою девушку сделать два аборта на дому
Ар Келли. Фото: stock&people

Последние четыре года девушка состояла в отношениях с музыкантом, если можно назвать этот кошмар отношениями. Как сообщает The Daily Beast, Джойселин в первый раз забеременела еще в 2016 году, но Ар Келли вынудил ее прервать беременность, и более того, довольно изощренным, если не сказать садистским, методом. Мужчина потребовал, чтобы операция проходила не где-нибудь, а у него дома.

По словам Сэвэдж, она жутко испугалась узнав о такой просьбе певца. По словам девушки, Келли не хотел, чтобы операция прошла в больнице, так как боялся, что СМИ узнают об аборте и это повредит репутации исполнителя. Девушка также заявила, что еще одну такую же процедуру она перенесла в 2018 году.

По словам Джойселин, любил артист и распускать руки, однажды она даже была на грани смерти, когда музыкант начал ее душить и не останавливался, пока она полностью не потеряла сознание. И это были вовсе не игры в постели, просто девушка случайно забыла, каким именем Келли просил его называть.

Ар Келли был арестован 12 июля в Чикаго, ему предъявили более десяти не самых приятных обвинений, а спустя несколько дней Джойселин Сэвэдж внезапно выступила в поддержку исполнителя, который принес ей так много зла. В прессе девушку окрестили не иначе как «секс-рабыня Ар Келли».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

абортАр КеллимузыкантПевец

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ар Келли заставил свою девушку сделать два аборта на дому
Интересно?
Поделись с друзьями: