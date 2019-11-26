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Стриженова поделилась видеозаписью с «тяжелым пробуждением» внука

Петр Петрович, как его называют родные, с трудом продрал глаза.

Стриженова поделилась видеозаписью с «тяжелым пробуждением» внука
Стриженова показала, как тяжело просыпается ее внук/http://globallookpress.com/

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram поделилась забавной видеозаписью. На кадрах можно увидеть ее маленького внука, который только проснулся и еще не может открыть глаза. При этом любимец всей семьи Петр Петрович, сын старшей дочери звезды Анастасии, расчёсывает голову с пышной шевелюрой.

«Будешь расчесывать голову? Еще спишь, красивый мой мальчик», — говорит Екатерина Стриженова. В ответ в конце видеозаписи «молодой человек» произносит что-то малопонятное. Складывается ощущение, что он просит, чтобы все от него отстали.

«Доброе утро от Пети Петровича. Мужчина встал, но не проснулся. Включается автопилот», — заявила Екатерина Стриженова.

В комментариях под видеозаписью отметилась давняя подруга звезды, ведущая программы на Первом канале «Жить здорово!» Елена Малышева. «Какой славный. Кажется, что сейчас будет прямая склейка и появится взрослый Саша Стриженов. Петя Петрович правда похож на Сашу. Я думаю все потому, что Настенька тоже похожа на папу. В общем спасибо, Катюш, за утро с нежностью и улыбкой», — заявила Елена Малышева.

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Александр СтриженовЕкатерина СтриженоваЕлена Малышева
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Стриженова поделилась видеозаписью с «тяжелым пробуждением» внука
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