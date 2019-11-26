ЗВЕЗДЫ

Тина Тернер в день своего 80-летия разоткровенничалась с фанатами

Звезда записала для поклонников своего творчества специфичное видеообращение.

Тина Тернер в день своего 80-летия разоткровенничалась с фанатами
Тина Тернер. Фото: Oliver Berg/dpa

Автор песен и всемирно известная американская певица Тина Тернер порадовала поклонников в честь своего 80-летия. Напомним, Тина развивает свою музыкальную карьеру уже более 60 лет, редко кому удается похвастаться такой значительной цифрой в трудовой книжке.

В последнее время у певицы не все было гладко, ей пришлось пересадить почку, а также успешно побороть рак кишечника. Как сообщает артистка, в данный момент она чувствует себя хорошо, а выглядит и вовсе прекрасно. Звезда понимает, что восстановление после ее болезней займет некоторое время, но жизнь словно дала ей второй шанс и терять его она не собирается. Тина отметила, что она невероятно счастлива отметить свое 80-летие, хотя здоровье могло бы быть и покрепче.

Стоит отметить, что донором почки для звезды стал не просто человек с улицы, а ее же супруг, продюсер Эрвин Бах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

болезньНовости googleракТина Тёрнер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тина Тернер в день своего 80-летия разоткровенничалась с фанатами
Интересно?
Поделись с друзьями: