Тина Тернер в день своего 80-летия разоткровенничалась с фанатами

Автор песен и всемирно известная американская певица Тина Тернер порадовала поклонников в честь своего 80-летия. Напомним, Тина развивает свою музыкальную карьеру уже более 60 лет, редко кому удается похвастаться такой значительной цифрой в трудовой книжке.

В последнее время у певицы не все было гладко, ей пришлось пересадить почку, а также успешно побороть рак кишечника. Как сообщает артистка, в данный момент она чувствует себя хорошо, а выглядит и вовсе прекрасно. Звезда понимает, что восстановление после ее болезней займет некоторое время, но жизнь словно дала ей второй шанс и терять его она не собирается. Тина отметила, что она невероятно счастлива отметить свое 80-летие, хотя здоровье могло бы быть и покрепче.

Стоит отметить, что донором почки для звезды стал не просто человек с улицы, а ее же супруг, продюсер Эрвин Бах.