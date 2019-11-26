Влад – мать, Регина – добытчик: Тодоренко рассказала о странностях своей семьи

Впрочем, пара довольна тем, как складываются их совместная жизнь.

Веселая и женственная ведущая Регина Тодоренко выполняет в своей семье мужскую роль. Именно она является главным добытчиком, зарабатывая гораздо больше своего мужа. По данным Forbes, 860 тысяч долларов в год девушке капает на счет только за рекламу в Сети.

При этом Влад Топалов не прочь повозиться с сыном, все свое свободное время посвящая именно ему. По рассказам Регины, он даже в обеденный перерыв несется домой, чтобы увидеть годовалого Майкла и покормить его собственноручно. Музыканта ничуть не смущает роль второй мамы.

«Он гордится мной. Я не видела такого мужчину, который бы еще так гордился успехами своей женщины, а не подавлял бы ее. Женщина – баба выносливая, она может родить кучу детей, но не каждый мужчина может это пройти. Мы не можем соревноваться в семье, мы разные», — сказала Регина в эфире «ХЗ шоу» на радио Energy.

Предприимчивая Регина, кстати, даже не пытается скрывать, что жена и мать она — «та еще», хотя и очень стремится к идеалу. Например, девушка упорно пытается освоить кулинарию. Но пока Влад называет ее супы «водой».