Словно Мальвина: Глафира Тарханова удивила новым образом

Глафира Тарханова удивила поклонников, изменив цвет волос. Актриса продемонстрировала шевелюру фиолетового оттенка и тут же была названа Мальвиной.

За жизнью героини сериала «Измены» следят более полумиллиона подписчиков, каждая публикация Тархановой в Instagram традиционно вызывает много вопросов и актриса с удовольствием на них отвечает.

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На этот раз девушка была в игривом настроении и примерила фиолетовый парик.

«Ой! Что-то будет!!!! Как вы думаете ЧТО??? МНЕ ИДЕТ???» — интересуется актриса у подписчиков.

Новая публикация вызвала особенно оживленную реакцию и большинство предположили, что звезда готовится к новой роли. Были и те, кто не удержался от желания пошутить: «Мальвина? Или после Хеллоуина не отрывается?» Это замечание актриса оставила без внимания, зато на комплименты из серии «Глаша, тебе все идёт» реагировала с благодарностью, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее Глафира Тарханова рассказала о своем детстве, как много дали ей родители и бабушка. Когда будущей звезде было три года, у отца нашли опухоль, операция прошла неудачно и мужчина ослеп. Позже родители развелись и мать вышла замуж второй раз, пишет сайт Dni.ru.