«Мираж» для Ветлицкой начался с позора в гостинице

Андрей Разин, некогда директор «Миража», рассказал, как началась карьера Натальи Ветлицкой в составе группы. Старт был дан в коридоре гостинице, где он подобрал ее побитой и униженной.

Первый муж артистки композитор Павел Смеян частенько поколачивал свою супругу. Иногда эти побои носили очень серьезный характер. В программе «Привет, Андрей», артистка уверяла, что однажды он хотел ее убить. Вначале пытался задушить ее, а потом, когда она сбежала от него и вернулась домой с участковым, увидела на столе огромный тесак. Певица уверенна – в тот день он бы ее зарезал.

В 1988 году в Воронеже Смеяну, по рассказу Разина, привиделось, что Наталья целуется с неким известным музыкантом. При этом продюсер «Ласкового мая» настаивает, что ничего подобного на самом деле не происходило. Сильно избив благоверную, он вышвырнул ее в коридор гостиницы вместе с вещами.

По счастливой случайности мимо проходил Андрей Разин, он и пригрел девушку в «Мираже». «А куда деваться? Ей больше некуда было идти», — рассказал музыкальный деятель КП.

Продюсер говорит, что и сейчас бы с удовольствием посотрудничал с Ветлицкой, хоть та и обижается на него за слова о Жене Белоусове. Певица утверждает, что их роман был просто шуткой, а Разин убежден, что все было серьезно. По крайней мере, со стороны Белоусова.