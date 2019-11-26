ЗВЕЗДЫ

«Мираж» для Ветлицкой начался с позора в гостинице

Певицу в номере избил ее бывший муж и выбросил в коридор.

«Мираж» для Ветлицкой начался с позора в гостинице
Наталья Ветлицкая. Фото https://www.facebook.com/Vetla

Андрей Разин, некогда директор «Миража», рассказал, как началась карьера Натальи Ветлицкой в составе группы. Старт был дан в коридоре гостинице, где он подобрал ее побитой и униженной.

Первый муж артистки композитор Павел Смеян частенько поколачивал свою супругу. Иногда эти побои носили очень серьезный характер. В программе «Привет, Андрей», артистка уверяла, что однажды он хотел ее убить. Вначале пытался задушить ее, а потом, когда она сбежала от него и вернулась домой с участковым, увидела на столе огромный тесак. Певица уверенна – в тот день он бы ее зарезал.

В 1988 году в Воронеже Смеяну, по рассказу Разина, привиделось, что Наталья целуется с неким известным музыкантом. При этом продюсер «Ласкового мая» настаивает, что ничего подобного на самом деле не происходило. Сильно избив благоверную, он вышвырнул ее в коридор гостиницы вместе с вещами.

По счастливой случайности мимо проходил Андрей Разин, он и пригрел девушку в «Мираже». «А куда деваться? Ей больше некуда было идти», — рассказал музыкальный деятель КП.

Продюсер говорит, что и сейчас бы с удовольствием посотрудничал с Ветлицкой, хоть та и обижается на него за слова о Жене Белоусове. Певица утверждает, что их роман был просто шуткой, а Разин убежден, что все было серьезно. По крайней мере, со стороны Белоусова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Мираж»Андрей Разингруппа "Мираж"Наталья ВетлицкаяНаталья Ветлицкая последние новостиНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мираж» для Ветлицкой начался с позора в гостинице
Интересно?
Поделись с друзьями: