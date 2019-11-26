Тамада, которого не остановить: Дуэйн Джонсон ворвался на свадьбу и очаровал невесту

Представьте, справляете вы свадьбу. Застолье, музыка, поздравления… И в вдруг из подсобного помещения ресторана выходят двухметровый Дуэйн «Скала» Джонсон и раза в два его меньше Дэнни ДеВито. И начинают петь для невесты. Как будто сюжет голливудской комедии, но для одной пары из Мексики это стало реальностью.

Случай произошел 25 ноября в городе Кабо-Сан-Лукас. Два знаменитых актера как раз завершили тур презентации фильма «Джуманджи 2. Новый уровень», в котором оба снялись. Они отдыхали, попивая текилу в отеле, когда их отвлекли звуки свадьбы, проходившей в том же здании. Разгоряченные звезды решили ворваться на торжество и устроить всем там сюрприз.

Видео об этой шалости опубликовано в Instagram Джонсона. Максимально контрастирующие друг с другом актеры пробрались на свадьбу, нашли в толпе гостей молодоженов и спели им романтическую песню Нэта Кинга Коула «Unforgettable» («Незабываемо»). Шокированная невеста только и могла повторять: «О боже мой!»

«Я никогда не врывался на свадьбу, но с ДеВито это было действительно незабываемо», — написал «Скала» под видео, поздравив супругов Кристину и Уилла с их праздником.

Ролик, конечно, снят и смонтирован настолько хорошо, что закрадываются сомнения, будто актеры вот так с панталыку решили заявиться на свадьбу. Скорее всего, кто-то из влиятельных гостей торжества заранее подговорил голливудских звезд устроить молодоженам сюрприз, ну а романтичные в душе артисты не смогли отказаться о такого подарка, к тому же это отличный пиар-ход.

Представьте, что на вашу свадьбу вдруг заявился подвыпивший Дуэйн Джонсон. Да разве эту гору мышц кто-нибудь остановит?