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Третий после Путина и Лаврова: Хабенский считает своей главной заслугой существование фонда

Заслуженный артист заявил, что доверие россиян к нему сформировалось отнюдь не из-за актерской деятельности.

Третий после Путина и Лаврова: Хабенский считает своей главной заслугой существование фонда
Актер Константин Хабенский. Фото: КП/Фролов Михаил

Россияне назвали Константина Хабенского третьим лицом страны после Владимира Путина и Сергея Лаврова. О большом кредите доверия со стороны населения страны стало известно после того, как американские исследователи провели соответствующий опрос. Людей спрашивали: «Кому из знаменитых личностей вы доверяете больше остальных?». Так, Хабенского назвали около 10% респондентов.

Сам Константин в интервью Ирине Шихман признался – ему лестно, что он важен, однако,  уверен, что «еще есть, над,чем работать». Что касается заслуг, то основной Хабенский считает не концертную деятельность, а создание фонда.

«Мне просто нравится то, что я делаю. Если человек продолжает заниматься своим делом, несмотря на графики и мифы, если человек продолжает вести фонд, то, наверно, это должно вызывать уважение. Ну у меня бы вызвало», — подчеркнул он.

Напомним, что фонд Хабенского официально существует с 2008 года. Актер уже второе десятилетие помогает детям с онкологическими заболеваниями. Благотворительная организация является одной из самых известных и именитых в стране.

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Третий после Путина и Лаврова: Хабенский считает своей главной заслугой существование фонда
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