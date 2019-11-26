Годовалый сын Тодоренко уже зарабатывает себе на Оксфорд

А сама телеведущая была признана Forbes одним из самых богатых блогеров.

Сущность Регины Тодоренко очень сильно отличается от того образа, который люди видят на своих экранах. Девушка-весельчак на самом деле является продуманной бизнесвумен, уже давно зарабатывающей больше своего мужа Влада Топалова.

Недавно звезда шоу «Пятница с Региной» и вовсе заняла вторую строчку в списке Forbes самых успешных блогеров России. Ведущую обогнала лишь Ксения Собчак, а Ольга Бузова оказалась с Тодоренко на одной позиции.

В эфире «ХЗ шоу» на радио Energy она призналась, что уже сейчас откладывает деньги на образование сына Майкла, которому скоро исполнится годик. При этом видит своего отпрыска не иначе, как в Оксфорде. Кстати, мальчик фактически зарабатывает себе на диплом сам – львиная доля доходов в Instagram поступает именно от продвижения детских товаров. Всего Тодоренко получает за рекламу в Сети, по данным Forbes, 860 тысяч долларов в год.

Как рассказала Регина, в день, когда эту информацию опубликовали СМИ, ей позвонила мама и с удивлением спросила: «Доченька, а как так вышло?» Родительница даже не подозревала, что ее наследница столь богата. Сама же Тодоренко не считает себя такой. Глядя на заработки Собчак, она говорит: «Я чувствую себя бедной!»