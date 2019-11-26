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Годовалый сын Тодоренко уже зарабатывает себе на Оксфорд

А сама телеведущая была признана Forbes одним из самых богатых блогеров.

Годовалый сын Тодоренко уже зарабатывает себе на Оксфорд
Регина Тодоренко. Фото Global look press

Сущность Регины Тодоренко очень сильно отличается от того образа, который люди видят на своих экранах. Девушка-весельчак на самом деле является продуманной бизнесвумен, уже давно зарабатывающей больше своего мужа Влада Топалова.

Недавно звезда шоу «Пятница с Региной» и вовсе заняла вторую строчку в списке Forbes самых успешных блогеров России. Ведущую обогнала лишь Ксения Собчак, а Ольга Бузова оказалась с Тодоренко на одной позиции.

В эфире «ХЗ шоу» на радио Energy она призналась, что уже сейчас откладывает деньги на образование сына Майкла, которому скоро исполнится годик. При этом видит своего отпрыска не иначе, как в Оксфорде. Кстати, мальчик фактически зарабатывает себе на диплом сам – львиная доля доходов в Instagram поступает именно от продвижения детских товаров. Всего Тодоренко получает за рекламу в Сети, по данным Forbes, 860 тысяч долларов в год.

Как рассказала Регина, в день, когда эту информацию опубликовали СМИ, ей позвонила мама и с удивлением спросила: «Доченька, а как так вышло?» Родительница даже не подозревала, что ее наследница столь богата. Сама же Тодоренко не считает себя такой. Глядя на заработки Собчак, она говорит: «Я чувствую себя бедной!»

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Годовалый сын Тодоренко уже зарабатывает себе на Оксфорд
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