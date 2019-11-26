ЗВЕЗДЫ

Водонаева посоветовала жене Кузьмина поскорее его бросить

А самому рок-музыканту – больше никогда не заводить семью.

Водонаева посоветовала жене Кузьмина поскорее его бросить
Владимир Кузьмин с супругой. Фото Global look press.

Звездный блогер прошлась едким словцом по личной жизни Владимира Кузьмина. В колонке 7days.ru она посмаковала его отношения с женой и бывшей любовницей.

Как пишет издание, несколько месяцев назад 64-летний рок-музыкант бросил свою супругу 36-летнюю Екатерину Трофимову и ушел к более молодой любовнице. Однако в объятиях 27-летней Светланы Карпухиной он пробыл недолго и недавно вернулся в лоно семьи.

Законная жена простила обиды и приняла под крыло нагулявшегося благоверного. Ну а Кузьмин поступил как настоящий рыцарь – оставил на содержании бывшую любовницу, оплачивая ее квартиру и помогая деньгами. Вот только каково это знать его жене?

Владимир Кузьмин с супругой. Фото
Владимир Кузьмин с супругой. Фото Global look press.

Водонаева в шоке от сложившейся ситуации и искренне советует Екатерине разойтись с уже немолодой звездой, которой «седина в голову и бес в ребро». Ведь если он может оплачивать расходы любовницы, почему бы ему не позаботиться о тратах жены?

«А Кузьмину посоветовала бы вовсе не жениться и продолжать снимать квартиры своим бывшим. Есть в образе рок-музыканта некий романтический символ свободы, и на подсознательном уровне он привлекает женщин, несмотря на общественное порицание. Престарелым толстосумам, которые заводят себе эскортниц-содержанок, я бы дала похожий совет. Если уж последние всплески тестостерона вы приняли за любовь, не унижайте жену и детей», — заметила Алена.

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Водонаева посоветовала жене Кузьмина поскорее его бросить
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