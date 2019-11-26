Галкин с грустью осмотрел оголенную усадьбу возле своего замка

Поклонники Галкина и Пугачевой с любопытством следят за постами юмориста в Сети. Ведь так хочется заглянуть за высокий забор их усадьбы и узнать, что там. Благо, артист периодически предоставляет эту возможность. Одна из его любимых тем – помещичьи хроники, в них Максим делится изменениями, которые происходят в его усадьбе со временем.

Совсем не давно он радовал поклонников ранними осенними кадрами, когда деревья в саду пожелтели и окрасились в багровый цвет. И вот – новый влог в stories Instagram.

На сей раз Максим продемонстрировал, как выглядит его сад поздней осенью, с голыми деревьями и пожухлой бурой листвой. Видно, что артист откровенно грустит по ушедшему буйству красок.

Что ж, будем ждать зимних хроник со снегом. А вам нравится наблюдать за влогами Галкина?