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Галкин с грустью осмотрел оголенную усадьбу возле своего замка

Юморист продолжает вести помещичьи хроники.

Галкин с грустью осмотрел оголенную усадьбу возле своего замка
Максим и Гарри Галкины. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Поклонники Галкина и Пугачевой с любопытством следят за постами юмориста в Сети. Ведь так хочется заглянуть за высокий забор их усадьбы и узнать, что там. Благо, артист периодически предоставляет эту возможность. Одна из его любимых тем – помещичьи хроники, в них Максим делится изменениями, которые происходят в его усадьбе со временем.

Совсем не давно он радовал поклонников ранними осенними кадрами, когда деревья в саду пожелтели и окрасились в багровый цвет. И вот – новый влог в stories Instagram.

На сей раз Максим продемонстрировал, как выглядит его сад поздней осенью, с голыми деревьями и пожухлой бурой листвой. Видно, что артист откровенно грустит по ушедшему буйству красок.

Что ж, будем ждать зимних хроник со снегом. А вам нравится наблюдать за влогами Галкина?

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Галкин с грустью осмотрел оголенную усадьбу возле своего замка
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