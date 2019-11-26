«Беременна?»: поклонники Ходченковой обсуждают округлившиеся формы звезды

Светлана Ходченкова поделилась со своими подписчиками фото в стильном бирюзовом костюме оверсайз, да видно позу приняла неудачную. На снимке явно наметился внушительный животик. Поэтому кто-то из поклонников заметил длинные ноги актрисы, кто-то ее модный look, кто-то грацию. Ну а некоторые обратили внимание на неожиданно округлившиеся формы.

«Беременна?», «Какой срок?», — стали писать в Instagram артистки. Светлана же почему-то решила игнорировать намеки на беременность и никак не прокомментировала вопросы фолловеров, тем самым насторожив их еще больше. Позже Ходченкова выставила в своем блоге несколько фото, на которых было очевидно, что никакого живота у нее нет.

Но разве это доказательство? Многие звезды скрывают свое интересное положение, до самого конца демонстрируя в соцсетях старые снимки. Совсем недавно так делала Софья Эрнст, которая до последних сроков беременности выкладывала фото с плоским животом и хранила свою тайну. А звезда «Мажора» Карина Разумовская и вовсе показала подписчикам беременные кадры только после рождения первенца.