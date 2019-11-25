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Темникова и Серябкина появились на одной вечеринке после ссоры

Бывшие подружки избегали друг друга на съемках новогоднего эфира.

Темникова и Серябкина появились на одной вечеринке после ссоры
Елена Темникова и Ольга Серябкина. фото: globallookpress.com/

В этом году разразился скандал, когда Елена Темникова рассказала о своем конфликте с коллегой по группе «Серебро» Ольгой Серябкиной. Она призналась, что в какой-то момент между ними пробежала черная кошка. Они прекратили общаться друг с другом и жили в разных отелях на гастролях. А когда певица публично заявила, что у Серябкиной был роман с Максимом Фадеевым, то шансы на примирение совсем исчезли.

Но на днях Темникова посетила новогоднюю вечеринку-концерт «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», которую покажут на национальном музыкальном телеканале в новогоднюю ночь. Появилась там и Серябкина. Девушки не поздоровались друг с другом, а потом избегали столкновений. Это было сделать легко, так как организаторы позаботились о том, чтобы гримерки бывших подруг располагались на внушительном расстоянии друг от друга.

Елена облачилась в белоснежный комбинезон, который дополнила поясом и сапожками в тон. Она улыбалась и не показывала какого-либо дискомфорта. Ольга предпочла черное полупрозрачное платье со стразами. Наряд позволил певице оголить ее стройные ноги и подчеркнуть фигуру.

Ольга Серябкина. фото
Ольга Серябкина. фото: пресс-служба канала «МУЗ-ТВ»

К слову, Темникова находилась в хорошем настроении и даже раскрыла планы на новогодние каникулы. «Мы уже давно не разделимы: вся моя команда гастрольная — звукорежиссер, танцоры, визажисты, стилисты — это все уже большая семья, поэтому мы встречаем Новый год вместе! Плюс моя Сашенька, моя дочь, муж, соответственно, бабушки и дедушки. Ну и два концерта за ночь — это нормально!» — рассказала артистка.

Похоже, что чуда не произойдет даже в Новый год, когда считается, что волшебство действует всю ночь. Елена ни слова не сказала о своей когда-то близкой подруге. Похоже, что примирения ждать не стоит. Добавим, что на концерте также выступили такие звезды, как A’Studio, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Анна Плетнева, Звонкий, Альбина Джанабаева, Бьянка, и другие известные персоны.

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Елена ТемниковаОльга Серябкинаскандалы в шоу-бизнесе
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Темникова и Серябкина появились на одной вечеринке после ссоры
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