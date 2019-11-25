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Бородина призналась, что не хранит совместные фото с отцом

Телеведущая не скрывает, что у нее были сложные взаимоотношения с папой.

Бородина призналась, что не хранит совместные фото с отцом
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина стала знаменита благодаря проекту «Дом-2», где публично разбирает личную жизнь других людей. Сама она живет в браке с Курбаном Омаровым и воспитывает двоих дочерей: 10-летнюю Марусю и трехлетнюю Теону. Чтобы чаще проводить время с детьми, телеведущая даже отказывается от светских раутов и лишний раз не видится с подругами. Детство самой звезды прошло в Москве, но вырастили ее по большей части бабушка с дедушкой.

Так вышло, что родители Бородиной развелись, когда ей был годик. Мама Инна Булатовна вскоре вышла замуж за итальянского бизнесмена и стала жить в Италии. Когда будущая звезда ТВ подросла, то стала часто ездить за границу к родительнице. С отчимом она подружилась и теперь всегда говорит о нем хорошо. А вот о родном отце Ксения почти не воспоминает. Год назад Ким Амоев умер в возрасте 78 лет. Тогда девушка даже не стала комментировать печальную весть.

Однако поклонники продолжают интересоваться именно родителями телеведущей. Накануне она вновь отвечала на их вопросы, и один из подписчиков попросил показать Бородину снимки с отцом. Она опубликовала архивный черно-белый снимок, на котором ее папа запечатлен в джемпере и с пышной шевелюрой. «Совместных нет, только такое», — призналась девушка.

фото: instagram.com/borodylia/

Поклонники были озадачены тем, что Ксения не хранит совместных фото с папой. Другие посчитали это нормальным, так как росла она практически без его участия.

Напомним, что телеведущая любит отдыхать в Италии и знает итальянский язык. Минувшим летом она провела там несколько дней с подругами. Бородину забавляло, когда пользователи Сети пытались поправлять то, как она произносит некоторые слова. При этом даже с продавцами в магазине знаменитость разговаривала свободно, как на родном языке.

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Бородина призналась, что не хранит совместные фото с отцом
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