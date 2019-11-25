«Мы целый год жили с Лолитой»: Данко заговорил о романе с Милявской

По словам артиста, ему было очень больно, когда певица вышла замуж в пятый раз в его день рождения.

После того, как Лолита Милявская рассталась с Дмитрием Ивановым, бывшие супруги начали обмениваться колкостями и обвинениями. Дошло до того, что певица обнародовала переписку экс-мужа с девушкой по имени Ольга Кулиева. Именно с ней сейчас живет фитнес-тренер. Многие уверены, что роман между ними закрутился, когда Иванов еще был в браке, так как их переписке два года. Но сам мужчина не считает переписку изменой.

А на передаче «На самом деле», где бывший муж Лолиты согласился пройти проверку на детекторе лжи, вскрылись новые подробности их супружеской жизни. Например, Дмитрий расстроен тем, что Милявская не хотела иметь от него детей, хотя он мечтал о наследнике.

В студии присутствовал певец Данко. Он был одним из немногих, кто встал на сторону экс-мужа певицы. При этом артист признался, что любил Лолиту и даже встречался с ней.

«10 лет назад, когда состоялась их шикарная свадьба, мне было не все равно. Мне было очень больно. Мало того, эти события произошли в мой день рождения, 20 марта. Потом после свадьбы мне тоже было очень больно какое-то время… Мы целый год жили с Лолитой. Я не хочу углубляться сильно в эти подробности. Но хочу сказать, что есть два варианта жизни: по контракту и по любви. И мне кажется, что когда люди живут по контракту, они уже рассчитывают, что 10 лет пройдет и вот такое фиаско неминуемо. Я очень уважаю Дмитрия за то, что он прожил 10 лет с Лолитой. Это героический человек», — высказался Данко.

Напомним, что он жил с Натальей Устюменко с 2004 года. Она подарила ему двух дочерей, одна из которых родилась с ДЦП. Долгие годы артист делал все, чтобы заработать денег на лечение девочки, но в 2017 году ушел из семьи.