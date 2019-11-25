«Жгучее чувство стыда»: Шепелев показал, как выглядел в 16 лет

Дмитрий Шепелев в этом году стал больше общаться с поклонниками. Телеведущий делится в соцсети свои опытом в воспитании сына Платона. Также он рассказывает истории из своей жизни. На днях звезда эфира решил вспомнить, как выглядел в юности. Он нашел архивные снимки, на которых запечатлен в 16 лет. По его словам, смотреть на подобные кадры без смеха очень сложно. Как оказалось, ему даже стыдно за свой внешний вид.

На первом фото Шепелев предстал с взъерошенными волосами в голубой рубашке, брюках и галстуке. На другом снимке он уже позирует, скорее всего, со своей поклонницей. Телеведущий тогда представал в более молодежных образах, например, в футболке и клетчатой рубашке.

«Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой внешний вид. Обожаю это. Без смеха смотреть невозможно. Спасибо за архивные фотографии. Мне здесь лет 15–16», — поделился Дмитрий.

Некоторые поклонники были поражены увиденным. Многие также отметили, что телеведущему совершенно нечего стесняться, так как почти все в юности выглядят порой смешно и отчасти нелепо. «Нормальный такой подросток, чего стыдиться», «Вы согласитесь, что это были классные, беззаботные годы», «Гламурный подросток. Классно выглядишь», «По-моему, красавчик», «Красивый мальчик на фото, никакого жгучего стыда не должно быть», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Шепелев разрешил своему шестилетнему сыну покрасить волосы. Мальчик захотел быть похожим на Курта Кобейна. Также ранее он заметил, что его наследник уже не надевает все, что ему предложат. У Платона есть свое мнение и свои пожелания, поэтому даже ультрамодный комбинезон не наденет, если ему хочется примерить другой наряд.