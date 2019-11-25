Под крылом Матери драконов: Дэвид Бекхэм похвастался фото с Эмилией Кларк

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм похвастался в Instagram совместным фото с актрисой Эмилией Кларк. В подписи к снимку знаменитый спортсмен отметил, что он очень рад стоять рядом с Матерью драконов (этот титул прицепился к артистке после ее звездной роли в сериале «Игра престолов») — в ее компании он «снова чувствует себя звездой».

Судя по подписи к фото, селебрити повстречались в Сан-Франциско, на концерте рок-группы Fleetwood Mac. Кстати, они оба выложили в Instagram совместные снимки с 71-летней американской певицей Стиви Никс, которая поет в этом коллективе. Кларк поблагодарила футболиста за то, что он сфотографировал ее в «величайший момент в жизни», то есть вместе с Никс.

Напомним, что недавно звезда «Игры престолов» призналась, что не хотела сниматься обнаженной в знаменитой фентезийной саге — продюсеры ее заставляли. До самого момента «голой съемки» актриса не знала, что ей предстоит, потом долго препиралась с создателями картины и плакала в ванной. Девушку поддерживал Джейсон Момоа, который играл ее любовника Кхала Дрого. Он даже надел розовый носок на свое мужское достоинство, чтобы не смущать партнершу по откровенным сценам.