Скромница: пятилетняя дочь Навки поздравила близких на камеру

Татьяна Навка недавно вернулась из отпуска. Неделю она провела с семьей в ОАЭ. Она отдохнула с дочками, Сашей Жулиной и Надеждой, своей сестрой Наташей и маленькой племянницей. Перед напряженным декабрем, который будет переполнен работой, фигуристка смогла понежиться на пляже и расслабиться в кругу близких.

А накануне состоялся День матери. Примечательно, что младшая дочка Навки смастерила бусы из пряников для всех женщин в семье, которые стали мамами и поздравила их с праздником. Трогательный момент спортсменка запечатлела на камеру. Сначала Надя застеснялась. «Можно?» — робко спросила она. «Мамочка, баба, Наташа, с Днем матери! Сейчас ваши пряники съем все», — сказала девочка и засмеялась.

Кроха умилила многих знаменитостей. «Сладкая девочка», — восхитилась Анна Семенович. «Котенок вкусный», — присоединилась Жасмин. А поклонники признались, что были растроганы этим роликом. К слову, он был снят утром, когда дочь Навки завтракала кашей. Позже сама фигуристка отдельно тоже поздравила всех матерей. Она разместила семейное фото, на котором запечатлена только женская половина ее родственников.

«Хочу сказать, что главное в жизни человека, тем более женщины — это мама. Тот человек, благодаря которому формируется твой характер, личность и человеческие качества!!! Неспроста же существует выражение „Передается с молоком матери“», — написала Татьяна. Она поблагодарила свою маму, которая стала для нее примером порядочности, воспитания, трудолюбия и семейных ценностей. Поклонники заметили, что все на фото блондинки.