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Шары, цветы и подарки: внучка Веры Глаголевой отпраздновала 13-летие

Анна Нахапетова поделился снимками с вечеринки.

Шары, цветы и подарки: внучка Веры Глаголевой отпраздновала 13-летие
Вера Глаголева. фото: globallookpress

Вела Глаголева ушла из жизни в 2017 году. Ее смерть стала неожиданностью для поклонников и коллег. Артистка скрывала, что боролась с раком желудка. У нее остались уже взрослые дочери Анна и Мария Нахапетовы, а также Анастасия Шубская. Сестры сохраняют теплые отношения и несмотря на то, что живут далеко друг от друга, каждый год находят время для встреч. А накануне в семье Анны произошло радостное событие. Ее дочке Полине исполнилось 13 лет.

В честь этого Нахапетова закатила вечеринку. Именинница вместо платья надела объемную футболку, а волосы заплела в модные косички с розовыми локонами. Она провела весь день с друзьями. Праздник был организован в черно-золотой цветовой гамме. Даже многоярусный торт был черного цвета. Также была установлена фотозона и все могли погладить белого пушистого кролика. Полина с удовольствием фотографировалась с гостями.

фото: instagram.com/anahapetova/

В конце дня ее запечатлели среди цветов, шаров и подарков. Внучка Глаголевой выглядела счастливой.

«Это был по настоящему волшебный день! Спасибо всем вам, за теплые слова, за внимание, за поздравления, за подарки, цветы и хорошее настроение! Нам с Полей безумно приятно и мы абсолютно счастливы!», — поделилась Нахапетова.

Пользователи Сети еще раз поздравили девочку. Многие считают, что она отчасти похожа на свою знаменитую бабушку. «Счастье быть мамой прекрасной доченьки!!! Всего ей самого доброго в жизни», «Хорошая девочка! Дай Бог ей здоровья счастья. И удачи!», «Поздравляю вашу чудесную и солнечную девочку», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что у Глаголевой также есть внуки Кирилл и Мирон от средней дочери и годовалый внук Сергей, которого родила Шубская от хоккеиста Александра Овечкина. Малыш растет с США, поэтому на празднике его не было.

фото: instagram.com/anahapetova/
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Анна НахапетоваВера ГлаголеваЗвездные дети
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Шары, цветы и подарки: внучка Веры Глаголевой отпраздновала 13-летие
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