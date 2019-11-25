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Кандидат на сердце Бузовой не видит конкурентов на шоу «План Б»

Уроженец Самары Денис Воронко намерен завоевать сердце Ольги и не видит препятствий для их отношений.

Кандидат на сердце Бузовой не видит конкурентов на шоу «План Б»
Ольга Бузова и Денис Воронко. Кадр из тв-шоу "План Б"

Видный кандидат на сердце Ольги Бузовой, самарец Денис Воронко, не видит конкурентов среди других участников шоу. В интервью для портала Teleprogramma.pro Денис рассказал, что сумел познакомиться с телеведущей поближе на одном из свиданий, устроенных организаторами. Ольга впечатлила молодого человека искренностью порывов и общительностью. На романтической встрече Денис и Ольга общались по душам.

Воронко отметил, что, приходя на телепроект, естественно, задумывался о том, насколько сложно выстроить с Ольгой отношения. Однако он уверен: ее работа и его высокая занятость ему не помешают. Что же касается готовности познакомить Ольгу с родителями, Воронко подчеркивает – его мама и папа прислушаются к выбору сына. Для них, как для родителей, очень важно, чтобы их сын был счастлив.

Певица и телеведущая Ольга Бузова. Фото
Певица и телеведущая Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

О конкурентах Денис говорит открыто – никого из ребят он таковыми не считает. При этом мужчина понимает, что Валерий Попович и Роман Гриценко были знакомы с Ольгой ранее, а значит, у них есть определенное преимущество.

«Главное, чтобы была химия между людьми, были те самые искренние чувства, доверие, это важно. Главное, говорить «люблю» и понимать, что именно стоит за этим словом», — резюмировал он.

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Кандидат на сердце Бузовой не видит конкурентов на шоу «План Б»
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