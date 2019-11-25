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«Кусок жизни»: Хабенский высказался про нелюбовь к селфи с поклонниками

Артист никогда не снимается с людьми, которых плохо знает.

«Кусок жизни»: Хабенский высказался про нелюбовь к селфи с поклонниками
Константин Хабенский, Кадр YouTube-шоу «А поговорить?».

Константин Хабенский никогда не фотографируется с малознакомыми людьми, потому что считает, что селфи съедает его жизнь. Своей оригинальной теорией артист поделился с Ириной Шихман на YouTube-шоу «А поговорить?».

«Что такое фотография? Это обоюдное желание людей запечатлеться и остаться в памяти. Обоюдное. Это первое. Второе – прежде, чем прийти к этому решению, они знакомятся, между ними происходит какое-то общение. Это может длиться минуту-пять, год, без разницы. У нас пропускают эти первых два этапа. Когда люди подходят, они сразу говорят: «Можно селфи?» Я какое-то время соглашался. Но потом начинается: «Раз, два, три, ой, не получилось, я здесь моргнула, не с того ракурса сфоткала… Давайте опять…» А это моя жизнь. Она в этих «раз, два, три». Я как-то посчитал, сколько это получается времени за год… У меня просто съедают кусок жизни. Мне это не нужно», — рассказал актер.

По словам Константина, он фотографироваться на самом деле любит, но только с близкими людьми — родственниками, друзьями. А всем остальным он категорически отказывает. При этом тратить время на автографы актеру не жалко.

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«Кусок жизни»: Хабенский высказался про нелюбовь к селфи с поклонниками
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