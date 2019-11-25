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Звезда «Интернов» призналась, почему так и не вышла замуж

Актриса Светлана Камынина, сыгравшая Кисегач в сериале, считает, что мужчины боятся сильных женщин.

Звезда «Интернов» призналась, почему так и не вышла замуж
Светлана Камынина. Фото Global look press.

Светлане Камыниной, сыгравшей роль Анастасии Кисегач в сериале «Интерны» уже 40 лет, однако она до сих пор ни разу не была замужем. Детей у актрисы тоже нет. Виной тому, считает звезда, ее сильный характер, а также комплексы мужчин.

«Как оказалось, мужчины побаиваются успешных женщин. Если женщина делает что-то в жизни сама, и у нее есть цель, не связанная напрямую с рождением детей и их воспитанием, то к ней относятся с какой-то настороженностью. Может быть, мужчины воспринимают это как некое соперничество», — рассказала актриса в интервью wday.ru.

Когда-то Светлана состояла в гражданских отношениях, но они ничем не закончились. Потом долго старалась найти себе мужа, но тоже не получилось. Рожать ребенка «для себя» она не хочет, считая, что дети должны воспитываться в полноценной семье. Вот и остается одна. Раньше эта ситуация давила на нее морально, однако позже, занявшись духовными практиками, она смогла отпустить эту проблему, научившись жить моментом и тем, что дал Бог.

Сегодня актриса много путешествует, осваивая все новые страны, занимается йогой, танцами на пилоне. Недавно презентовала новый проект – полнометражный фильм «Давай разведемся!», где она вновь сыграла успешного врача. В кинотеатрах России его демонстрируют с 21 ноября.

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"Интерны"новый фильмСветлана Камынина
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Звезда «Интернов» призналась, почему так и не вышла замуж
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