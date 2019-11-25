«Приглядывал за мной»: тюменская модель Playboy намекнула на отношения с Батрутдиновым

Тюменская модель Playboy намекнула на особые отношения со звездой ТНТ Тимуром Батрутдиновым. Несмотря на то, что сам юморист вновь пришел на реалити-шоу «План Б», чтобы искать себе невесту, он не упускает возможности пофлиртовать и с красотками на стороне. Так, Тимур перед самим мероприятием успел кокетливо отметить в беседе с Лидией, что «уже любит ее» и готов появиться на вечере, только если Пономарева будет там тоже.

Порталу 72.ru Пономарева рассказала, что вечер с Тимуром был особенно теплым, ведь мужчина регулярно находился с ней рядом. Таким образом, Батрутдинов проявил себя как «внимательный» и «галантный».

«Он знал, что я болею, и потому приглядывал за мной. Чтобы со мной ничего плохого не случилось», — отметила она.

Пономарева подчеркнула – несмотря на внешние проявления, их с Тимуром связывает исключительно дружба. Кроме того, Пономарева уверена – хоть шоумен ей и симпатичен, она не пошла бы бороться за его сердце на реалити.