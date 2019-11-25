Дочь Тины Канделаки заработала первые деньги на продаже картины

Дочь телеведущей и генерального продюсера канала «Матч ТВ» Тины Канделаки девятнадцатилетняя Мелания заработала свои первые деньги на продаже картины. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я художница и учусь этому тоже. В этом возрасте тяжело большие деньги зарабатывать, хотя я пыталась искать работу. Я продала одну картину и за хорошие деньги. Но это все-таки больше фриланс. Это разовая история», — заявила девушка.

При этом Мелания отметила, что говорить о постоянном заработке она не может. Ее мать при этом сказала, чтобы девушка не скромничала. «Я учусь. Картину продала за тысячу евро», — заметила Мелания Кондрахина.

Отметим, что отец девушки бизнесмен Андрей Кондрахин также прекрасно рисует. По профессии он художник. Поэтому нет ничего удивительного, что дочь Тины Канделаки пошла по стопам родителя. Добавим, что сама Канделаки сейчас живет с директором по коммуникациям и стратегическим исследования госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. Он на 12 лет моложе своей звездной супруги.