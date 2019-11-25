Жизнь после брака: Тодоренко считает Топалова «крейзанутым»

Регина Тодоренко призналась на «ХЗ шоу» радио Energy, что когда-то сильно идеализировала образ своего мужа Влада Топалова. «Когда мы познакомились, я подумала: «Боже! Какой клевый мужчина! Он будет идеальным отцом нашего ребенка. Потом я поняла, что это совершенно невыносимый мужик, которого в нашей семье могу выдержать только я», — рассказала она.

Между тем, по словам ведущей, Влад в последнее время стал сильно раскрываться как отец. «У меня есть ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его, обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу», — говорит звезда «Орла и решки».

Девушка считает своего мужа сумасшедшим отцом. «Например, если нужно купить ребенку коврик для профилактики плоскостопия, это будет не один ковер, а сразу девять, чтобы мы разложили их по всей квартире. Вы знаете, есть такое выражение «сумасшедшая мать», вот у нас такой отец. Совершенно крейзанутый»!

29-летняя Тодоренко считает, что они завели ребенка с 34-летнийм Владом Топаловым в осознанном возрасте, поэтому с удовольствием занимаются домашними и родительскими хлопотами.