ЗВЕЗДЫ

Жизнь после брака: Тодоренко считает Топалова «крейзанутым»

Певец совершенно по сумасшедшему любит своего сына Майкла.

Жизнь после брака: Тодоренко считает Топалова «крейзанутым»
Регина Тодоренко. Фото https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко призналась на «ХЗ шоу» радио Energy, что когда-то сильно идеализировала образ своего мужа Влада Топалова. «Когда мы познакомились, я подумала: «Боже! Какой клевый мужчина! Он будет идеальным отцом нашего ребенка. Потом я поняла, что это совершенно невыносимый мужик, которого в нашей семье могу выдержать только я», — рассказала она.

Между тем, по словам ведущей, Влад в последнее время стал сильно раскрываться как отец. «У меня есть ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его, обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу», — говорит звезда «Орла и решки».

Девушка считает своего мужа сумасшедшим отцом. «Например, если нужно купить ребенку коврик для профилактики плоскостопия, это будет не один ковер, а сразу девять, чтобы мы разложили их по всей квартире. Вы знаете, есть такое выражение «сумасшедшая мать», вот у нас такой отец. Совершенно крейзанутый»!

29-летняя Тодоренко считает, что они завели ребенка с 34-летнийм Владом Топаловым в осознанном возрасте, поэтому с удовольствием занимаются домашними и родительскими хлопотами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Программа "Пятница с Региной""Регина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топаловфото Регины Тодоренко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жизнь после брака: Тодоренко считает Топалова «крейзанутым»
Интересно?
Поделись с друзьями: