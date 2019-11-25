Братик, рояль и папа в тапочках: дочь Маликова показала, как провела выходные

Стефания, дочь певца и композитора Дмитрия Маликова, поделилась со своими подписчиками милыми семейными кадрами. «Воскресные радости», — подписала она свое видео.

В кадре – ее знаменитый отец в удобных тапочках и спортивном костюме играет на рояле. Сама же Стеша забавляется с годовалым братиком Марком. Малыш пытается отобрать у сестры игрушку, но 19-летняя девушка упорно не отдает ее, но ровно до тех пор, пока малыш не соглашается сказать волшебное слово «пожалуйста». В какой-то момент Дмитрий вмешивается и говорит: «Дети не деритесь».

Кстати, в кадре можно рассмотреть обстановку, в которой живет дружная семья Маликовых. Она вполне соответствует их имиджу дружной интеллигентной семьи – на полу постелен мягкий ковер, на стенах развешаны картины, на полках расставлены фотографии членов семьи. Очень мило!