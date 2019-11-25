Допарилась: Волочкова порезала бок о льдину в купели

Большая поклонница русской бани Анастасия Волочкова получила в собственной купели приличную травму. Куском льда балерина порезала себе бок.

Танцовщица не раз признавалась в пристрастии к банным процедурам. Свой личный спа-комплекс, состоящий из парной и купели, она посещает практически каждый день. Причем парится серьезно, веником до самого предела терпения. Потом балерина бежит во двор, отбивает топориком лед с купели и ныряет.

В этот раз что-то пошло не так, балерина убрала не все куски и, в итоге, один из низ хорошенько располосовал бок Анастасии. Снимком травмы Волочкова поделилась в своем блоге.

Напомним, ранее мы писали о напряженных отношениях между звездой и ее 14-летней дочерью Ариадной. Девочка даже уехала жить к отцу. Однако недавно маму и наследницу видели вместе на концерте Волочковой, школьница сидела в первом ряду с подругой. А после выступления поделилась с Teleprogramma.pro восторгами от выступления. По словам Ариадны, она очень гордится своей родительницей.