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Травмы, слезы и победа: чем участники шоу удивили Шнурова в финале «Форт Боярд»

Последняя команда рьяно прошла практически все предложенные ведущим испытания.

Травмы, слезы и победа: чем участники шоу удивили Шнурова в финале «Форт Боярд»
Сергей Шнуров. Фото: Золото Олег/Архив "КП"

24 ноября на телеканале СТС вышла заключительная серия шоу «Форт Боярд». Команда состоящая из Давида Манукяна, Николая Соболева, Романа Маякина, Розы Сябитовой и Марии Погребняк пришлось преодолеть немыслимые испытания на пути к одному миллиону рублей и итоговой победе.

Перед началом шоу ведущий Сергей Шнуров вспомнил, что его участники любители провокаций и горячего хайпа, но напомнил, что вначале все хохочут, а потом ревут и попросил отнестись к заданиям серьезно.

Не все шло гладко, Мария Погребняк с трудом смогла сдерживать слезы, Роза Сябитова получила травму, а Роман Маякин решил закончить свое испытание досрочно. Николай Соболев также совершил ошибку во время прохождения одного из самых страшных тестов и уже в самом финале поставил под угрозу всю игру. Но к счастью, команде удалось отгадать слово «Победа» и вынести из форта более 700 000 рублей, которые отправятся на благотворительность.

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Тэги:

Мария ПогребнякНиколай СоболевРоза СябитоваРоман МаякинСергей ШнуровФорт Боярд
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Травмы, слезы и победа: чем участники шоу удивили Шнурова в финале «Форт Боярд»
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