ЗВЕЗДЫ

Слезная победа: Мария Погребняк рыдала от ужаса в финале шоу «Форт Боярд»

Дизайнер буквально обливалась слезами на шоу еще до начала испытания.

Слезная победа: Мария Погребняк рыдала от ужаса в финале шоу «Форт Боярд»
Мария Погребняк. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

Последний выпуск шоу «Форт Боярд» принес немало страданий медийным персонам и знаменитостям. Мария Погребняк, известная дизайнер и супруга футболиста Павла Погребняка, явно не была готова к испытаниям, которые ей придется преодолеть на шоу. В одном из заданий девушку посадили в довольно тесную телефонную будку, сковав ремнями безопасности. Но никто не знал, что тесные пространства не входят в список любимых мест Марии, в итоге, пока она ждала прибытия остальных членов своей команды, страх только усилился и превратился в панику, в конечном итоге девушка буквально рыдала, а ведь испытание еще даже не началось.

Марии предстояла сложная задача — будку, в которой она находилась, запустили в воздух, а у девушки было ограниченное время на решение загадки старца Фура:

«Она живет на глубине вод, а по ночам может упасть».

За считанные секунды до полного провала Марии удалось справиться со страхом и дать правильный ответ — «Звезда», тем самым заработав ключ, так нужный команде для победы.

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Тэги:

"Форт Боярд"Мария ПогребнякСергей Шнуров
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Слезная победа: Мария Погребняк рыдала от ужаса в финале шоу «Форт Боярд»
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