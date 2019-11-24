Вышел новый клип лидера Rammstein с Лободой в главной роли

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на композицию «Frau & Mann». За день видео набрало более 600 000 просмотров на Youtube, а также 65 000 лайков, не понравился клип всего лишь тысяче зрителей. По непонятной причине комментарии к видео отключены, хотя в нем нет ничего провокационного.

По сюжету, два астронавта играют в шахматы на космической станции, а тем временем на Земле, на каком-то заводе работница, ее играет Светлана Лобода, разбивает коробку с только что изготовленными гранеными стаканами. Ее вызывает к себе начальник, в роли Тилля Линдеманна, и начинает ругать, после чего это переходит то ли в драку, то ли в попытку изнасилования. Девушке удается вырваться, разбив лоб обидчику, а узнать, чем закончится эта история, вы сможете, посмотрев клип. В клипе также снялись шведский актер Петер Стормаре и второй участник дуэта Lindemann — Петер Тэгтгрен.