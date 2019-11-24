«Мы гламурно-эпатажные!»: Николай Басков выделился оригинальным нарядом

Эстрадный и оперный певец Николай Басков показался на публике в очень необычном образе. В своем официальном аккаунте в Instagram звезда выложил видеоролик, в котором раз и навсегда объяснил, что звезды российской эстрады вовсе не модные, так как на сцене нужно не только петь, но и устраивать запоминающееся шоу.

«Мы не модные, мы гламурно-эпатажные!» — рассказал Николай Басков, стоя в сверкающих космических доспехах и сжимая сразу два золотых граммофона.

Необычный костюм был подготовлен специально для важного мероприятия, и выглядит певец в этих доспехах одновременно и величественно, и забавно. Огромные сияющие наплечники отражают вспышки фотокамер, а сам Николай как будто бы прибыл на нашу планету из глубокого космоса для борьбы со злом. Один из журналистов попытался потрогать доспехи, но певец ему такой возможности не дал и, сжимая граммофоны, словно пистолеты, удалился в неизвестном направлении.