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«Моя самая мудрая и красивая»: Юлия Ковальчук выложила трогательное фото со своей мамой

Певица поблагодарила всех мам мира за их любовь, терпение и заботу.

«Моя самая мудрая и красивая»: Юлия Ковальчук выложила трогательное фото со своей мамой
Юлия Ковальчук. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

В своем официальном Instagram-аккаунте певица Юлия Ковальчук выложила трогательное поздравление для своей мамы:

«Моя самая близкая, терпеливая, мудрая и красивая Мамулечка!!! Я каждый день говорю тебе, как люблю, а сегодня в твоём лице хочу сказать огромное спасибо всем Мамулечкам мира!» — пишет звезда.

Юля поздравила всех тех, кто не спал, слушая дыхание своих малышей, всех, кто недоедал, отдавая последние крошки, всех, кто любил и любит вопреки, а не за что-то. Певица низко поклонилась, поблагодарила матерей и пожелала им крепкого здоровья.

Комментаторы в Instagram оказались очень тронуты таким искренним поздравлением от Юлии, а также заметили необычное внешнее сходство певицы и ее мамы:

«Я рыдаю над вашим текстом и рыдаю. У меня нет такого контакта с мамой», — пишет пользователь koblova6970. «Юлия, поздравляю и Вас, и Вашу замечательную маму с праздником. Действительно, как начинаешь понимать родителей, когда появляются детки. Мамин труд – самый сложный, но самый необходимый и трогательный. Счастья вам», — поделилась yliaandreeva2581.

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«Моя самая мудрая и красивая»: Юлия Ковальчук выложила трогательное фото со своей мамой
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