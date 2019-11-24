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Собчак засветилась на вечеринке с бывшим мужем

Пара сошлась на дне рождения сына Платона.

Собчак засветилась на вечеринке с бывшим мужем
Собчак и Виторган. Фото Global look press

Ксения Собчак и Максим Виторган в день рождения сына решили забыть про обиды и появиться вместе на вечеринке в его честь. Снимком, где молодые, но разведенные родители объединились, поделился Эммануил Виторган в своем блоге.

«День рождения моего внука Платона! Будь счастливым!» — написал он.

«Какие красивые! Милота и нежность, с днем матери, любимые маленькие и большие Виторганчики!» — отреагировала на послание юмористка Елена Воробей.

И действительно, поведение бывших супругов может вызвать чувство восхищения. Ведь совсем недавно бывшие супруги прилюдно кидали в адрес друг друга колкости. Максим Виторган и вовсе опускался до рукоприкладства, когда узнал, что его благоверная изменяет ему с Богомоловым.

Однако страсти улеглись – Ксения вышла замуж, а Максим нашел успокоение в объятиях Нино Нинидзе. Теперь бывшие муж и жена ведут себя предельно дипломатично, заботясь о психике маленького Платона.

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Виторган и НинидзеКсения СобчакМаксим ВиторганНино НинидзеЭммануил Виторган
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Собчак засветилась на вечеринке с бывшим мужем
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