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«Настя, у вас дверца поплыла»: похудевшую Волочкову снова уличили в «фотошопе»

Ранее на снимках балерины не раз находили следы обработки фоторедактором.

«Настя, у вас дверца поплыла»: похудевшую Волочкову снова уличили в «фотошопе»
Анастасия Волочкова продолжает худеть. Фото: globallookpress.com

Невероятно похудевшая балерина Анастасия Волочкова, тем не менее, продолжает корректировать свою фигуру на снимках с помощью «фотошопа». Это заметили ее подписчики, когда артистка сделала новый рекламный пост в Instagram.

На свежем снимке известная танцовщица стоит с голыми ногами на фоне дорогой мебели в ванной комнате. Но один из красивых шкафчиков «подвел» свою хозяйку, нарушив стройный ансамбль ровных линий неестественной кривизной.

«Настя, у Вас дверца поплыла от фотошопа, — начали писать поклонники танцовщицы в комментариях. — Настя, внесите корректировку на фото. Дверца от мебели поехала. Около ваших ног».

Анастасия Волочкова
А вы видите следы «фотошопа» на новом снимке Анастасии? Фото: instagram.com/volochkova_art/

Отвечать на эти «уколы» Волочкова ничего не стала. Подписчики, тем временем, удивляются: зачем артистка «делает» себя стройнее на фотографиях, если и так демонстрирует невероятную худобу?

Напомним, это далеко не первый случай, когда «фотошоп» балерины стал виден благодаря мебели. Да что уж там говорить — бывало, что и слишком изогнутое море на фоне выдавало артистку. А один раз она так «убрала» себе живот, что растянула руку возлюбленного, сфотографировавшегося с ней.

Ну, согласитесь, невозможно быть королевой одновременно и шпагата, и «фотошопа».

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«Настя, у вас дверца поплыла»: похудевшую Волочкову снова уличили в «фотошопе»
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