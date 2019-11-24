«Настя, у вас дверца поплыла»: похудевшую Волочкову снова уличили в «фотошопе»

Ранее на снимках балерины не раз находили следы обработки фоторедактором.

Невероятно похудевшая балерина Анастасия Волочкова, тем не менее, продолжает корректировать свою фигуру на снимках с помощью «фотошопа». Это заметили ее подписчики, когда артистка сделала новый рекламный пост в Instagram.

На свежем снимке известная танцовщица стоит с голыми ногами на фоне дорогой мебели в ванной комнате. Но один из красивых шкафчиков «подвел» свою хозяйку, нарушив стройный ансамбль ровных линий неестественной кривизной.

«Настя, у Вас дверца поплыла от фотошопа, — начали писать поклонники танцовщицы в комментариях. — Настя, внесите корректировку на фото. Дверца от мебели поехала. Около ваших ног».

Отвечать на эти «уколы» Волочкова ничего не стала. Подписчики, тем временем, удивляются: зачем артистка «делает» себя стройнее на фотографиях, если и так демонстрирует невероятную худобу?

Напомним, это далеко не первый случай, когда «фотошоп» балерины стал виден благодаря мебели. Да что уж там говорить — бывало, что и слишком изогнутое море на фоне выдавало артистку. А один раз она так «убрала» себе живот, что растянула руку возлюбленного, сфотографировавшегося с ней.

Ну, согласитесь, невозможно быть королевой одновременно и шпагата, и «фотошопа».