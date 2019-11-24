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Алессандра Амбросио разбила миф о том, что супермодели не едят мучное

На завтрак бразильская красавица иногда балует себя ароматными круассанами.

Алессандра Амбросио разбила миф о том, что супермодели не едят мучное
Алессандра Амбросио. Фото Global look press.

38-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, известная по своей работе с Victoria’s Secret и сотрудничеством с Dior и Armani наплевала на стереотипы и отведала калорийных булок на завтрак. Этим событием красотка даже поделилась в своем блоге.

К аппетитным круассанам с джемом она добавила тост с мягким сыром и авокадо, а также стакан сока. Праздник желудка модель решила устроить себе в отпуске на Мальдивах.

Заметим, что гастрономическими излишествами занимается не только бразильская модель. Совсем недавно завтраком с огромными сдобными булками похвасталась русская звезда подиумов Наталья Водянова. Она по приезду из России в свой парижский дом сразу же поспешила в любимую лавочку за булочками с шоколадом. Супермодель признавалась, что когда-то этот десерт был у нее фактически на уровне зависимости. Сейчас она немного успокоилась, но все равно периодически балует себя вкусными калориями.

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Алессандра Амбросио разбила миф о том, что супермодели не едят мучное
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