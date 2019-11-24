Ревва отказался от телевидения и новостей

Александр Ревва признался, что уже давно отказался от просмотра телевидения. Единственное, что он себе иногда позволяет – это видеоклипы. Событийные и новостные программы не смотрит вообще.

«Новости либо смотрю в Интернете, либо вообще не читаю», — рассказал он на RU.TV.

Дочери Александра Реввы Алиса и Амели тоже не знают, что такое телевизор. Мультфильмы и детские фильмы они сами подбирают для себя в Интернете.

Александр старается ограничивать их за сидением у компьютера и контролировать то, что они находят в Сети. Хотя и признается, что делать это порой бывает очень сложно, поскольку молодое поколение соображает сегодня в технологиях лучше, чем взрослые люди.