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«Заездили Йосика»: Пригожин заснул в ресторане во время ужина с семьей

Продюсер проводит время с женой и детьми во Франции.

«Заездили Йосика»: Пригожин заснул в ресторане во время ужина с семьей
Валерия и Иосиф Пригожин. фото: globallookpress.com/

Как известно, Иосиф Пригожин является продюсером. Он повсюду сопровождает свою супругу Валерию. Каждый день ему приходится отвечать на десятки звонков и решать разные проблемы. Выходных у него почти не бывает, как и у его возлюбленной. Певица постоянно гастролирует и участвует в различных съемках. Однако она всегда старается уделять время семье. Так первые выходные за долгое время супруги провели во Франции.

Валерия много гуляла по Провансу и встретилась с сыновьями. Они решили поужинать в семейном кругу в ресторане. Однако Пригожин так устал, что заснул прямо за столом. И это не удивительно, ведь он старается не отставать от жены и тоже тренируется в спортзале. На видео, которое опубликовала артистка, продюсер дремлет, прижимаясь щекой к руке. В этот момент Валерия разглядывает необычный чай и блюда, которые им принесли. Иосиф открыл глаза, когда официант принес десерт. «С добрым утром», — пошутила Валерия.

«Первые выходные за два месяца, решили провести их в Провансе с детьми. За ужином Йося заснул, не дождавшись десерта, который входил в дегустационное меню. Может, не надо было будить?», — прокомментировала она кадры.

«Бедный, я думала он вообще не спит, всегда на связи», — отреагировала Яна Рудковская. А поклонники посочувствовали продюсеру. «Лера, заездили Йосика, бедненький», «Такой милый, сонный Йося», «Ну конечно, не спал человек два месяца.. Какой тут десерт…», «Милота», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/valeriya/

А тем временем Валерия продолжила тренировки и осмотрела местные достопримечательности. Она побывала у Папского дворца в Авиньоне. Также певица погуляла у замка Шатонеф-дю-Пап, где насладилась красотами местных пейзажей. Похоже Пригожин так устал, что предпочел фотографировать жену, а сам остаться в тени на этот раз.

фото: instagram.com/valeriya/
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Тэги:

Валериязвездные семьиИосиф Пригожин
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«Заездили Йосика»: Пригожин заснул в ресторане во время ужина с семьей
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