Савельева устроила «жаркие» танцы на свадьбе дочери Сафонова

Александра Савельева в этом году стала мамой. В конце марта она родила сына Леона. 35-летняя певица давно мечтала о наследнике. Роды прошли с осложнениями, но теперь все проблемы позади. Муж Кирилл Сафонов помогает артистке ухаживать за малышом. Недавно она вернулась на сцену сначала в роли ведущей премии, а потом в качестве музыканта. Девушка выступила с коллективом и показала как умеет играть на флейте.

больше по теме Савельева вернулась на сцену в новом амплуа Певица выступила на благотворительном концерте «Свет надежды».

А ранее Савельева успела отдохнуть в Израиле. Там устроила свою свадьбу дочь Сафонова Анастасия от прошлых отношений. Девушка связала себя узами брака со своим избранником ирландским бизнесменом Стивеном Мерфи. Певица находится в хороших отношениях с падчерицей. На праздник она пришла в облегающем вечернем платье в пол. Сын находился рядом с ней во время праздника. Артистка не отходила от коляски, но это не мешало ей зажигательно танцевать.

Лишь на днях Саша поделилась видео, на котором запечатлен ее танец. Она извивается и соблазнительно виляет бедрами в кадре у банкетного стола. При этом одной рукой придерживает коляску.

«Наверняка были моменты, когда дитя спит, вы гуляете с коляской , слушаете любимую музыку и хотите пуститься в пляс… не стесняйтесь. Можете даже видео снять как я», — написала певица.

Она призвала пользователей сети поучаствовать в ее флешмобе. Поклонники в первую очередь восхитились танцевальными навыками и красотой Савельевой. «Саша молодец! Везде с ребенком! А, другие, скинут нянькам деток, и потом вспомнить нечего, как-же рос их малыш», «Сашка — молодец», «Красотка, так держать», «Огнище», — стали писать подписчики. Но нашлись и те, кто осудил звезду. Савельева призналась, что использовала шумоизолирующие наушники, поэтому ребенку музыка не мешала, а она смогла оторваться.