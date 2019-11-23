«Очень горжусь»: Бочкарева показала подросшего сына Ивана

Актриса отметила, что так близка с наследником, что ходит с ним на хоккейные матчи.

Наталья Бочкарева прославилась благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», но не так давно актриса напомнила о себе. Осенью девушка была задержана сотрудниками ГИБДД. При ней нашли пакетик с запрещенными веществами. В Сети вскоре появилось видео, где она представляет перед правоохранительными органами во время задержания, но потом артистка стала отрицать, что на кадрах она.

Этот инцидент получил резонанс. В суд звезда не явилась. В итоге ее лишили водительских прав на год и восемь месяцев за нахождение за рулем в алкогольном опьянении. Пока Наталья старается жить дальше и не думать о плохом. У нее подрастают дети от бывшего мужа адвоката Николая Борисова. Накануне она показала своего подросшего сына Ивана, которому уже 12 лет. Также у нее есть дочка Мария, которая на год младше брата.

«Вы знаете, мне невероятно повезло, что у нас с сынулей сложились настоящие дружеские отношения! Вместе мы не только проводим досуг, путешествуем, обсуждаем секреты, но и даже ходим на хоккей (правда я там присутствую только в роли зрителя)», — рассказала Бочкарева. Она отметила, что и с дочкой у нее в отношениях идиллия. Однако в день сыновей актриса решила написать добрые и очень теплые слова именно старшему наследнику.

«Сынок, я люблю тебя безмерно и очень горжусь всеми твоими достижениями! Ты мой единственный супергерой и самый дорогой мужчина… Навсегда», — написала она.

Поклонники отметили, что Иван унаследовал глаза своей мамы. Многие восхитились его красотой. «Вот что значит достойное воспитание! Так держать, Наталья!», «Как будто сын Даши и Гены Букиных», «Копия мамы», «Глаза матери у сына — большая редкость, повезло парню», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Наталья очень хотела иметь детей, но у нее диагностировали бесплодие. Когда лечение не помогло, актриса обратилась к религии. Узнав о беременности, она была очень счастлива. Со своим мужем Николаем артистка прожила в браке семь лет. Развелись они в 2014 году.