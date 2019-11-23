Мама Ветлицкой победила «страшную» болезнь

Наталья Ветлицкая после пика своей карьеры уехала из России. 15 лет она жила вдалеке от родины, но в этом году решила вернуться. Перед тем, как дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге, певица пообщалась с Андреем Малаховым в передаче «Привет, Андрей!». Она не смогла сдержать слез, говоря о внутренней боли. Артистка вспомнила о зверствах первого мужа, который ее едва не убил, и о том, что потом даже рождение дочери не сделало ее счастливой.

Во многом Ветлицкая благодарна своей маме Евгении Ивановне, которая в свое время приехала и помогла ей получить развод. Малахов отметил, что родительница звезды рисует картины. После этого певица впервые рассказала о тяжелой болезни своей мамы. Артистка похвалила ее.

«Мама, можно сказать, вылечила себя. У нее было страшное заболевание, тяжелейшее, скоротечнейшее. Ей сначала сделали операцию, все вырезали, а потом спустя время вернулось все это. Повторную операцию ей делали. Мы начали общаться. И я ей говорю: „Мам, ты должна как-то заняться собой“. Внутри, я имею в виду. И я она начала работать над собой. И сейчас она была на обследовании недавно. У нее все чисто», — поделилась радостью Наталья.

О какой именно болезни шла речь, она говорить не стала. Однако певица отметила, что у ее родительницы непростой характер. По ее словам, Евгении Ивановне нравится жить, поэтому она не хочет «выпадать из тусовки». В этом году ее мама отметила 80-летие. Ветлицкая рассказала, что ее родительница следит за собой, красит волосы, пытается выглядеть в меру модно. «Гуляет, общается со всеми. Сейчас она молодец. Дай бог ей здоровья», — заключила певица.

К слову, она отметила, что действительно в Instagram появился ее аккаунт, но сама артистка его не ведет. У нее даже нет от него пароля. Наталья пояснила, что этим занимаются ее пиарщики. По словам звезды, она даже не знает, что там публикуют.