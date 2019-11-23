«Мне больно»: Ветлицкая разрыдалась на передаче Малахова

Наталья Ветлицкая была звездой в 90-х, а потом внезапно исчезла. Певица уехала жить в Испанию, где последние годы занималась недвижимостью. Лишь недавно стало известно, что она вернулась в Россию и готовится вновь появиться на сцене. Эта новость вызвала большой интерес. Впервые после 15 лет жизни за границей артистка согласилась дать откровенное интервью Андрею Малахову для передачи «Привет, Андрей!», за которое, по слухам, ему пришлось отдать приличную сумму денег.

Первым делом он поинтересовался у Натальи, почему она решила вернуться на родину. «Мне кажется, что я вообще ничего не решаю в этой жизни. Мне кажется, что все происходит автоматически. Мне кажется, что я принимаю решение, а потом я наблюдаю, куда приводит меня это решение, и понимаю, что жизнь просто меня куда-то выводит», — высказалась певица.

По словам артистки, она чувствовала усталость и разочарованность, когда решилась уехать из России. Ветлицкая отметила, что у нее большая любовь к природе и планете. Она сильно переживает, когда кто-то страдает.

«Я даже с лицом ничего не стала делать сейчас. Я понимаю, что все не в такой супер идеальной форме, как это может быть, если бы я что-то отрезала себе. Я не могу уже эту боль выносить физическую. По молодости я была какая-то более терпеливая, какая-то более выносливая. А сейчас я понимаю, что больше не готова страдать на этой планете», — сказала певица.

После этого Наталья не смогла сдержать слез. Она расплакалась. Артистка стала извиняться перед Малаховым. Она пояснила, что переволновалась. «Меня просили быть искренней. Я не могу играть. Если я говорю о боли, то я начинаю чувствовать эту боль», — оправдалась звезда. Она вспомнила, что чувство опустошенности у нее появилось еще в 1997 году. Тогда артистка еще даже не выпустила хит «Глаза цвета виски». По словам Ветлицкой, тогда у нее была любовь и карьера, но она чувствовала себя несчастной. Малахов стал ее успокаивать и прятать от камеры.