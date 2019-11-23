ЗВЕЗДЫ

«Отрицать глупо»: Миро посоветовала Брежневой не медлить с разводом

Скандальная блогер заявила, что для нее и ее аудитории разлад в семье певицы и продюсера очевиден.

«Отрицать глупо»: Миро посоветовала Брежневой не медлить с разводом
Вера Брежнева/Фото: https://www.instagram.com/p/B4NN4EOi8or/

Эксцентричная блогер Лена Миро посоветовала Вере Брежневой не медлить с разводом. Именно так девушка отреагировала на вновь появившиеся в Сети слухи по поводу измены Константина Меладзе. О супругах вновь стали говорить, что Константин якобы интересуется солисткой «ВИА ГРА» Эрикой Герцег. Когда же Брежневой в очередной раз задали вопрос, почему на снимках в ее профиле нет мужа, Вера отрицать возможные проблемы не стала и предпочла ответить вопросом на вопрос.

«Вас это так волнует?» — спросила она подписчицу.

Внимание на это обратила и Лена Миро. Блогер заявила, что после этого ответа ситуация в звездной семье ей стала очевидна. Так, автор уверена — певица давно понимает суть ситуации, но молчит, потому что ее все устраивает. Когда же молва доносит информацию до общественности, артистка взрывается, подогревая тем самым интерес к происходящему.

Миро посоветовала Брежневой не затягивать с разводом, а также не отмалчиваться и не стараться отрицать очевидное. По ее уверениям, и то, и другое будет «выглядеть глупо и жалко».

«В общем, нормальный человек бы развелся. А что остается Вере? Нет солидного мужа — нет и успеха в жизни», — резюмировала она.

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Брежнева личная жизньБрежнева разводВера БрежневаКонстантин МеладзеЛена Миро
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«Отрицать глупо»: Миро посоветовала Брежневой не медлить с разводом
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