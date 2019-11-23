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Возлюбленная Тимати увезет сына-грудничка к океану

Анастасия Решетова намекнула, что встретит Новый год не в России.

Возлюбленная Тимати увезет сына-грудничка к океану
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати 16 октября стал отцом во второй раз. Возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. Также от прошлых отношений с Аленой Шишковой у него есть дочь Алиса. Рэпер любит проводить время с детьми, но не побоялся вскоре после родов оставить свою избранницу наедине с ребенком. Он уехал кататься на серфинге, пока она привыкала к своим новым обязанностям. Но надо отметить, что Анастасии помогала ее свекровь.

В соцсети модель делится своими эмоциями. Она смогла избежать послеродовой депрессии. Решетова уже почти пришла в форму и спустя месяц после появления на свет ребенка вернулась к работе. Она снялась в фотосессии с Шишковой, опровергнув слухи о непростых отношениях с блондинкой. Возлюбленная Тимати признается, что рада быть мамой. Она даже не может надолго оставить своего наследника, наслаждаясь каждой минутой материнства.

На днях девушка рассказала о том, как общается с малышом. «По Ратмиру уже видно, какой он социальный. Постоянные „агу“, кряхтение и другие звуки, с помощью которых он общается с нами. Не любит оставаться один, нравится ему слушать наши разговоры и ощущать человеческое тепло», — поделилась Анастасия.

При этом она призналась, что уже планирует первую поездку с малышом за границу. Модель намекнула, что встретит Новый год у океана.

«Уже не терпится привезти его к океану, искупать в тёплой солёной водичке и все время гулять без одежды, чтобы его кожа дышала. Это будет наша первая совместная поездка. К тому времени сыночку будет уже почти 3 месяца, а это уже приличный возраст для грудничка», — поведала Решетова.

А сейчас возлюбленная рэпера много гуляет с сыном, хотя на улице холодает все сильнее с каждым днем. Она заверила, что ей очень нравится дышать и гулять на морозе. На снимке Анастасия позирует в шубе с сыном, укутанным в вязаное одеяло.

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Возлюбленная Тимати увезет сына-грудничка к океану
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