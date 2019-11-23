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Ани Лорак случайно «засветила» интимную татуировку

Черная бабочка не укрылась от внимательных глаз поклонников певицы.

Ани Лорак случайно «засветила» интимную татуировку
Ани Лорак/Фото: https://www.instagram.com/p/B5AOPaYgCUg/

Певица Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте. Внимательные поклонники смогли разглядеть черно-белый рисунок на снимке, который Ани опубликовала в личном профиле в Instagram. Минувшим вечером народная артистка Украины появилась на мероприятии Игоря Крутого в эффектном и достаточно открытом платье. Благодаря глубоким вырезам на ребрах, фанаты и смогли разглядеть тщательно скрываемый рисунок.

Выяснилось, что на самом деле татуировка достаточно миниатюрна и выполнена в классическом стиле. Размещается она под левой грудью неподалеку от верхнего ряда ребер.

Ани Лорак
Ани Лорак/Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

О том, что Лорак набила первое тату, стало известно еще летом. Аудитория подметила изменения во время съемок клипа «Я тебя ждала». Тогда среди поклонников начались споры – настоящая ли татуировка или временная. Сейчас стало понятно – рисунок долговечный. Некоторые предполагают, что изображение символизирует любовь Лорак с Егором Глебом, но так ли это – ни сам Егор, ни Ани не говорят, отмечают «7 дней». Не исключено, что когда-нибудь вслед за первой татуировкой появится и вторая – тату-мастера уверяют, что согласившись на это в первый раз, остановиться бывает проблематично.

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Ани Лорак случайно «засветила» интимную татуировку
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