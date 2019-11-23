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«Ее смелость меня потрясла»: Повереннова высказалась о секс-сценах с Кристиной Асмус

Сама актриса призналась, что боялась эротических сцен из-за мужа и дочери.

«Ее смелость меня потрясла»: Повереннова высказалась о секс-сценах с Кристиной Асмус
Дарья Повереннова. фото: globallookpress.com

Кристина Асмус снялась в фильме «Текст» Клима Шипенко. Ей пришлось сняться в откровенных постельных сценах. Актриса даже не подозревала во что это для нее выльется. А произошел настоящий скандал. Сначала поклонники заявила, что сцены были настолько убедительными, поэтому они подозревают девушку в неверности. В адрес артистки посыпались сообщения, что она изменяет Гарику Харламову. Другие просто ополчились против знаменитости и подвергли ее травле.

За Асмус вступились уже многие звезды. Ранее Анна Михалкова высказалась о случившемся. Она не стала осуждать свою коллегу. Более того, дочь Никиты Михалкова уверена, что все дело в российском зрителе, которые на экранах видят не персонажа фильма, а самого артиста. Сама она не стала скрывать, что не снялась бы в фильме для взрослых, но таких предложений ей и не поступало. А 47-летняя Дарья Повереннова и вовсе восхитилась Кристиной.

У 47-летней актрисы есть дочь Полина. Звезде фильма «Опасные танцы» призналась, что когда ее наследница была еще маленькой, а она сама состояла в браке с Александром Жигалкиным, ей поступило предложение о съемках в одной из серий сериала «Дневники красной туфельки»,  производством которого занимался Playboy.

«Это сериал с эротическим содержанием. В главной роли — Дэвид Духовны», — рассказала Дарья.

Она прошла кастинг, но когда увидела сценарий, то узнала, что ей придется сниматься в откровенных сценах. Тогда актриса считала, что молодая и замужняя девушка с пятилетним ребенком не может себе такого позволить. Потом ей сообщили, что произошла ошибка и прислали новый сценарий с менее пикантными сценами, но Повереннова снова отказалась. Режиссеру пришлось ее уговаривать и заверить, что все будет выглядеть красиво и пристойно. В итоге результат девушке понравился, хотя раздеваться перед камерой на глаза чужих людей, по ее словам, было не совсем приятно.

Позже артистке довелось еще не раз сниматься в откровенных сценах. Тем ни менее, Асмус смогла ее поразить.

«Я была потрясена смелостью моей коллеги и подруги. Так отважно и честно отработать может только настоящая артистка! Артистки, которые ничего не боятся, вызывают у меня гораздо больше уважения, чем те, которые прикрываются дублёршами и ложной моралью», — высказалась Повереннова в соцсети.

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«Ее смелость меня потрясла»: Повереннова высказалась о секс-сценах с Кристиной Асмус
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