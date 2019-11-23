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«Стала шансонье, дальше мэр Тольятти?»: Харламов и Воля высмеяли Самбурскую за стремление петь

В гостях у Comedy Club актриса поведала, что выбрала для своих песен новый псевдоним.

«Стала шансонье, дальше мэр Тольятти?»: Харламов и Воля высмеяли Самбурскую за стремление петь
Настасья Самбурская/Фото: https://www.instagram.com/p/B4ZK7j6i6P6/

Желание Анастасии Самбурской петь вызвало у Гарика Харламова поток иронии. На днях актриса появилась в Comedy Club в качестве гостя и ответила на все интересующие вопросы ведущих. Самбурская рассказала, что решила сменить направление творчества с поп-музыки на шансон. Свое стремление переквалифицироваться знаменитость объяснила тем, что в поп-музыке нужно сверкать интимными частями тела, а она к этому совсем не готова.

На вопрос о том, как прийти к шансону, Самбурская лишь отшутилась, что не видит в этом направлении музыки ничего особенного.

«Я даже выбрала себе новый псевдоним. Нара Шконкина. Или Вера Прежняя», — саркастично высказалась она.

После услышанного Харламов не мог удержаться от потока шуток. Он заявил, что видит репертуар Насти в строчке «беру заточечку и Арарату в почечку». А перспективы Насти Гарик описал выводом «была актрисой, стала шансонье, дальше мэр Тольятти?».

Окончательно убила зрителей наповал Самбурская заявлением, что недавно выступала в качестве дебютантки на «Шансоне года».

«Мне премию дали, я открытие года», — акцентировала внимание она.

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Comedy ClubАнастасия СамбурскаяНастасья СамбурскаяСамбурскаяСамбурская новостишансон
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«Стала шансонье, дальше мэр Тольятти?»: Харламов и Воля высмеяли Самбурскую за стремление петь
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