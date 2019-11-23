ЗВЕЗДЫ

Слепая кошка довела Настю Самбурскую до слез

Актриса театра и кино широко известна своим трепетным отношением к братьям меньшим.

Слепая кошка довела Настю Самбурскую до слез
Настасья Самбурская/Фото: https://www.instagram.com/p/B4wWOryidnC/

Абсолютно слепая кошка довела актрису Анастасию Самбурскую до слез. Знаменитость известна своим поклонникам трепетным отношением к животным – в начале октября звезда «Универа» и начинающая певица устроила благотворительную распродажу личных вещей в пользу бездомных животных.

На днях Настя окончательно разбила сердца своим поклонникам. Она опубликовала в личном микроблоге видео с полностью слепой кошкой. В кадре видно, как маленькое рыжее животное на ощупь исследует кровать Самбурской.

«Она совсем слепая. Глазок нет. Малышка…Крошка», — причитает Настя, захлебываясь слезами.

Чуть позже в stories Настя поведала, что несмотря на физиологические особенности, кошка очень добрая и ласковая – все время мурлычет и в целом очень общительна. Неизвестно лишь, планирует ли актриса оставить животное себе или пристроить в добрые руки.

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Слепая кошка довела Настю Самбурскую до слез
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