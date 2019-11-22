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«Так и будет!»: Тодоренко намекнула на возвращение в программу «Орел и решка»

Телеведущая поговорила об этом с пациентами детской больницы.

«Так и будет!»: Тодоренко намекнула на возвращение в программу «Орел и решка»
Регина Тодоренко. Фото: Михаил Фролов/КП

Регина Тодоренко посетила Центр детской гематологии и написала об этом в своем микроблоге. Она призналась, что увидела там «сильных, красивых и умных детей». По словам Тодоренко, они поразили ее своей пытливостью, энергией и отдачей. 

Регина поделилась с подписчиками темами, которые успела обсудить с юными пациентами — семья, путешествия, выбор профессии, жизненные цели, ее шоу «Пятница с Региной» в YouTube. Отдельно девушка отметила, что удалось поговорить о ее возвращении в программу «Орел и решка». 

На своей странице в Instagram она обратилась к своим новым приятелям, сказав, что уверена в их грандиозном будущем. «Так и будет! Обязательно будет!» — эмоционально заявила Тодоренко. Она также обратилась к родителям пациентов центра, поблагодарив их за старания и любовь. 

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«Орел и решка»больницаВлад ТопаловРегина ТодоренкоШоу "Пятница с Региной"
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«Так и будет!»: Тодоренко намекнула на возвращение в программу «Орел и решка»
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