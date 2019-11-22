«Так и будет!»: Тодоренко намекнула на возвращение в программу «Орел и решка»

Регина Тодоренко посетила Центр детской гематологии и написала об этом в своем микроблоге. Она призналась, что увидела там «сильных, красивых и умных детей». По словам Тодоренко, они поразили ее своей пытливостью, энергией и отдачей.

Регина поделилась с подписчиками темами, которые успела обсудить с юными пациентами — семья, путешествия, выбор профессии, жизненные цели, ее шоу «Пятница с Региной» в YouTube. Отдельно девушка отметила, что удалось поговорить о ее возвращении в программу «Орел и решка».

На своей странице в Instagram она обратилась к своим новым приятелям, сказав, что уверена в их грандиозном будущем. «Так и будет! Обязательно будет!» — эмоционально заявила Тодоренко. Она также обратилась к родителям пациентов центра, поблагодарив их за старания и любовь.